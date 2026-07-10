Tg Sport – 10/7/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Wimbledon: Zverev in finale, Alcaraz scavalcato in classifica
– MotoGp: al Sachsenring sfreccia Marc Marquez
– Mondiali: la Francia è in semifinale, Marocco ko 2-0
– Mercato: Inter, visite per Khalaili. Milan, ecco Mario Gila
– Juventus: ansia Yildiz, rischia l’operazione. Addio al dt Modesto
– Nazionale: Malagò stringe per il dt, Mancini verso la panchina
– Di Paola: “Forte impegno di Fise verso Los Angeles 2028”.
azn
– Wimbledon: Zverev in finale, Alcaraz scavalcato in classifica
– MotoGp: al Sachsenring sfreccia Marc Marquez
– Mondiali: la Francia è in semifinale, Marocco ko 2-0
– Mercato: Inter, visite per Khalaili. Milan, ecco Mario Gila
– Juventus: ansia Yildiz, rischia l’operazione. Addio al dt Modesto
– Nazionale: Malagò stringe per il dt, Mancini verso la panchina
– Di Paola: “Forte impegno di Fise verso Los Angeles 2028”.
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