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Tg News – 29/10/2026

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Ott 29, 2026


ROMA (ITALPRESS) In questa edizione:
– Domani sciopero generale, l’Italia si ferma
– Viminale, vertice sui cortei di domani, città blindate
– Ex Ilva, la Cassazione spegne gli altiforni
– Manovra, giù le tasse per il ceto medio
– Incidente in Spagna, in tilt sistema sicurezza
– Uccise moglie con insulina, arrestato dopo due anni
– Progettava attentati, 22enne arrestato a Milano
– Bce, Lagarde “Lascio istituzione solida e pronta per il futuro”
– Previsioni 3B Meteo 30 Ottobre
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