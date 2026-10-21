Tg News – 21/10/2026





ROMA (ITALPRESS) In questa edizione:

. Vertice a Milano sulla sicurezza, Piantedosi “No regie occulte”

– Mattarella “Non si guardi ai giovani con indifferenza”

– Tir, allarme da sindaci e industriali del Sud: “rischio paralisi”

– Incontro tra Witkoff e Putin a San Pietroburgo

– Allagamenti in Liguria e scuole chiuse in Campania

– Mafia, scoperta banca occulta della criminalità organizzata

– Istat, fertilità ai minimi storici in Italia

– A Milano musica, cultura e nuovi talenti al centro di “Ploom Flavour Garden”

– Previsioni 3B Meteo 22 Ottobre

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