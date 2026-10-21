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Tg News – 21/10/2026

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Ott 21, 2026


ROMA (ITALPRESS) In questa edizione:
. Vertice a Milano sulla sicurezza, Piantedosi “No regie occulte”
– Mattarella “Non si guardi ai giovani con indifferenza”
– Tir, allarme da sindaci e industriali del Sud: “rischio paralisi”
– Incontro tra Witkoff e Putin a San Pietroburgo
– Allagamenti in Liguria e scuole chiuse in Campania
– Mafia, scoperta banca occulta della criminalità organizzata
– Istat, fertilità ai minimi storici in Italia
– A Milano musica, cultura e nuovi talenti al centro di “Ploom Flavour Garden”
– Previsioni 3B Meteo 22 Ottobre
/gtr

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