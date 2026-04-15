Tamajo “Made in Italy importante, Sicilia punta su imprenditoria giovanile”





PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo stimolato molto l’imprenditoria giovanile, lavorato per sostenere le startup, stimolare incubatori d’imprese, messo a terra bandi e misure proprio per evitare che i giovani vadano fuori e che invece costruiscono qui, in Sicilia, imprese. Per fare in modo che le idee diventano progetti e poi i progetti in imprese. Il Made in Italy è molto importante, noi attraverso questo rivendichiamo la nostra cultura e formazione e il ruolo dei giovani in questo è molto importante”. Così Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività produttive, a margine del convegno “Giovani competenze per il Made In Italy: le nuove generazioni siciliane protagoniste del Futuro”, che si è svolto alla Camera di Commercio Palermo Enna, nel capoluogo siciliano. xd6/vbo/gtr