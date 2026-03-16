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Tajani “Rafforzare la missione Aspides ma no all’allargamento a Hormuz”

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Mar 16, 2026


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Siamo parte dell’Ue, siamo alla guida della missione Aspides che credo debba essere rinforzata per garantire il traffico marittimo nel Mar Rosso e a Suez. Continueremo a lavorare in quella direzione, disposti anche a rinforzare la missione Aspides e la missione Atalanta, però non mi pare che siano missioni che si possano allargare allo stretto di Hormuz, anche perché sono missioni diverse. Credo sia giusto continuare a lavorare nel Mar Rosso per garantire il traffico marittimo e per quanto riguarda Hormuz credo che debba prevalere la linea della diplomazia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa a margine del Consiglio Esteri Ue.

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