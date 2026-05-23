IN EVIDENZA

Strage Capaci, Schlein “Mai dimenticare servitori dello Stato uccisi da mafia”

Di

Mag 23, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “E’ il giorno del ricordo di una strage che ha ucciso Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e ha ucciso gli uomini della sua scorta, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo, nomi che non possiamo e non dobbiamo mai dimenticare”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, arrivando al corteo a Palermo per anniversario della strage di Capaci.
“Servitori dello Stato – prosegue – che hanno fatto quello che dobbiamo fare tutti: contrastare il fenomeno mafioso in ogni sua manifestazione. Non siamo qui solo a ricordare la strage in cui sono stati uccisi, ma siamo qui ad onorare la loro vita che ancora oggi deve essere di esempio per continuare ogni giorno nell’impegno del contrasto ad ogni forma di criminalità organizzata”.
xi6/mgg/mca3

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Strage di Capaci, ragazzi leggono i nomi delle vittime all’albero Falcone

Mag 23, 2026
IN EVIDENZA

34 anni fa la strage di Capaci, il minuto di silenzio all’albero Falcone

Mag 23, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Zangrillo: “PA più giovane, digitale e competente per le sfide del futuro”

Mag 23, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Strage di Capaci, ragazzi leggono i nomi delle vittime all’albero Falcone

Mag 23, 2026
IN EVIDENZA

34 anni fa la strage di Capaci, il minuto di silenzio all’albero Falcone

Mag 23, 2026
IN EVIDENZA

Strage Capaci, Schlein “Mai dimenticare servitori dello Stato uccisi da mafia”

Mag 23, 2026
Sport

Giro d’Italia: Vingegaard vince da solo a Pila e prende la maglia rosa

Mag 23, 2026