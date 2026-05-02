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Sommella “Il Ventotene Europa Festival compie dieci anni”

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Mag 2, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Il Ventotene Europa Festival compie dieci anni. Sono stati anni straordinari, grandissimi ospiti hanno raggiunto questo luogo che è stato di confino fascista durante la guerra e che però ha dato alla luce la Costituzione mai scritta dell’Unione Europea, la federazione di cui si parla ancora oggi nel 2026: maggiore integrazione, federazione dei mercati, federazione del capitale, federazione anche degli eserciti. E di questo parleremo anche quest’anno”. Lo afferma Roberto Sommella, fondatore dell’associazione La Nuova Europa e del Ventotene Europa Festival, che torna sull’isola dall’8 all’11 maggio.

sat/mca2

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