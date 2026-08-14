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Sgominata piazza di spaccio nel Catanese, sequestrati 17 chili di droga

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Ago 14, 2026


PALAGONIA (CATANIA) – Sgominata una piazza di spaccio a Palagonia, nel Catanese. I carabinieri hanno sequestrato 17 chili di droga e 20.500 euro in contanti, e arrestato un 28enne. Il giovane è stato visto più volte entrare in un locale disabitato aprendo il lucchetto della porta in ferro e, utilizzando un badile, movimentare terreno e detriti per poi uscire con un involucro occultato sotto la maglietta. Nel locale disabitato, i militari hanno individuato due punti, uno al di sotto di una rudimentale copertura in lamiera e un altro sotto un albero cresciuto nell’stabile, dove erano interrate due casseforti.
mrc/azn
(Fonte video: Carabinieri)

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