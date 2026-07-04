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Schlein “Incredibile che l’unica priorità del Governo sia la legge elettorale”

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Lug 4, 2026


PADOVA (ITALPRESS) – “E’ incredibile che in un Paese che ha un calo della produzione industriale da tre anni consecutivi, che ha gli stipendi tra i più bassi d’Europa, che ha raggiunto il record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni, al 43%, un Paese in cui per fare una mammografia le liste d’attesa possono arrivare a un anno e mezzo, è incredibile che l’unica priorità di questa maggioranza sia cambiare la legge elettorale”. Lo afferma la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine del XIX Congresso nazionale della Uil.

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