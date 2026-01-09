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Sanità, Giorlandino (UAP) “Al centro i cittadini e la qualità del servizio”

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Set 9, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Chiediamo tutela della salute dei cittadini. La sanità privata accreditata è un esercizio pubblico, la politica deve uscire dagli slogan. Vogliamo al centro i cittadini e la qualità del servizio”. Così Mariastella Giorlandino, presidente dell’Unione Nazionale Ambulatori e Poliambulatori (UAP), a margine di una conferenza stampa. “Sono due anni che combattiamo per questo adeguamento delle tariffe, ma non è tanto l’aspetto economico: vogliamo la qualità, vogliamo garantire che chi è malato possa fare dei percorsi clinici. Questo deve fare la sanità nazionale, salvare la vita alle persone”.
(ITALPRESS)

xb1/col4/azn

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