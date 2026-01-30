IN EVIDENZA

Realpolitik – Come "gestire" Trump?

Gen 30, 2026


ROMA (ITALPRESS) – La tecnica è sempre la stessa: volere qualcosa, impostare il dibattito a propria immagine e somiglianza, chiedere quello che con ogni probabilità si sa già che non si potrà ottenere, e poi buttare sul dibattito tutto il peso degli Stati Uniti. L’ambasciatore Giampiero Massolo, nella nuova puntata della rubrica dell’Italpress Realpolitik, analizza le nuove vicende che vedono protagonista il presidente degli Stati Uniti. Stavolta in contrapposizione con il principale alleato: l’Europa. Il quesito di partenza è: come va gestito Donald Trump?
