Ponte sullo Stretto, Salvini “Antidoto alla mafia e simbolo di capacità”

MESSINA (ITALPRESS) – “Ci metto tutto me stesso per dare non solo a Sicilia e Calabria, ma a tutta l’Italia un’opera unica al mondo”. Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a margine della manifestazione “L’ora del Ponte”. Il Ponte, ha aggiunto, “porterà lavoro, meno inquinamento, meno traffico e collegherà le due sponde con una metropolitana dello Stretto con centinaia di passaggi al giorno, cambiando la vita in meglio”. Secondo il ministro, l’infrastruttura rappresenterebbe anche “un antidoto alla mafia”, oltre che “un simbolo della capacità e della forza dell’Italia nel mondo”.

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