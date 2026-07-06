Palermo, danneggiate le serrature del Centro politiche giovanili della Zisa

PALERMO (ITALPRESS) – Nella notte tra sabato e domenica ignoti hanno forzato e danneggiato le serrature di ingresso del Centro Politiche Giovanili territoriali della Zisa, struttura che oggi iniziava l’attività. Lo rende noto l’assessore Fabrizio Ferrandelli.“Questa mattina – ha detto l’assessore – il personale comunale coadiuvato dalla polizia municipale è intervenuto mettendo in sicurezza l’accesso all’immobile sostituendo lucchetti e serraturedanneggiate per permettere la continuità delle attività. E’ evidente – prosegue Ferrandelli – che questo atto di vandalismo è riconducibile a un’azione di disturbo nei confronti delle attività portate avanti dal settore delle Politiche Giovanili, con il possibile intento di scoraggiare l’attivazione e ostacolarel’accesso agli spazi. Si tratta di gesti che, anche attraverso evidenti segnali di ostilità verso l’operato dell’Amministrazione, non possono essere sottovalutati. Tuttavia – conclude – niente e nessuno potrà rallentare o ostacolare in alcun modo il lavoro dell’Amministrazione che proseguirà con determinazione nel garantire servizi e opportunità ai giovani della città, ribadendo il nostro impegno nel presidio del patrimonio pubblico e nella promozione di spazi di inclusione, legalità e sviluppo sociale”.(ITALPRESS).

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(Fonte video: Fabrizio Ferrandelli)