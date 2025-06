Omicidio Legrottaglie, La Russa riceve i poliziotti intervenuti

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha incontrato a Palazzo Madama il vice ispettore di Stato Lupoli e il sovrintendente della Polizia di Stato Cavallo, intervenuti in seguito all’omicidio del brigadiere capo Carlo Legrottaglie per assicurare i responsabili alla giustizia: “Ho ringraziato i due agenti, ai quali ho potuto rivolgere loro la mia vicinanza e solidarietà, nell’auspicio che la loro vicenda giudiziaria, che doveva iniziare per necessità giuridica ma non per necessità morale, si concluda rapidamente”, ha affermato.

mca1/sat

(Fonte video: Senato)