Musica, il concerto nel ghiacciaio che si scioglie





ROMA (ITALPRESS) – Un concerto all’interno di una grotta scavata in un ghiacciaio alpino. È l’iniziativa della cantautrice svizzera To Athena all’interno del ghiacciaio del Morteratsch, nelle Alpi svizzere. L’esibizione, organizzata con Greenpeace Svizzera, vuole richiamare l’attenzione sulla bellezza e vulnerabilità del paesaggio alpino.

Il ghiacciaio arretra di circa 50 metri l’anno a causa dell’aumento delle temperature. Queste grotte esistono perché il ghiacciaio si sta ritirando. L’acqua di disgelo sta scavando il ghiaccio. Ciò che appare magico è, in realtà, un segno visibile dell’accelerazione dei cambiamenti climatici.

“La natura è fragile e noi ne facciamo parte. Quando superiamo i limiti del nostro pianeta, sconvolgiamo l’equilibrio che sostiene tutta la vita. Come esprimono i testi di To Athena, stiamo andando troppo oltre e ci stiamo avvicinando al punto di rottura”, afferma Greenpeace Svizzera.

“Noi umani trattiamo il mondo altrettanto distruttivo. Attraversiamo i confini dei pianeti. Stiamo mettendo in difficoltà i nostri mezzi di sussistenza. Fino al crollo. Perché? Siamo tutti creature di questa terra. Il nostro benessere è indissolubilmente legato allo stato della terra. Dobbiamo proteggere il nostro mondo”, dice l’artista To Athena.

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