IN EVIDENZA

Mobilità a zero emissioni, in Alto Adige nasce la Hydrogen Adige Valley

Di

Lug 3, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Dall’energia del sole all’idrogeno verde per alimentare gli autobus. A Bolzano nasce Hydrogen Adige Valley, il progetto di Provincia, SASA e Alperia che punta a integrare energia rinnovabile e trasporto pubblico a zero emissioni.
L’investimento è di circa 35 milioni di euro, finanziato anche con fondi Next Generation EU.
Il nuovo impianto comprende un elettrolizzatore da 2 megawatt, capace di produrre almeno 360 chilogrammi di idrogeno verde al giorno, alimentato anche da un parco fotovoltaico da 1,5 megawatt realizzato sopra un parcheggio autobus.
L’idrogeno rifornirà i mezzi del trasporto pubblico nelle stazioni di Bolzano e Merano, mentre SASA punta a far crescere la propria flotta da circa 50 a oltre 120 autobus a zero emissioni entro il 2030.
Il progetto rientra nello sviluppo del Brennero Green Corridor, il corridoio europeo a basse emissioni, e rafforza il ruolo dell’Alto Adige come laboratorio per la mobilità sostenibile e l’autonomia energetica.
mgg/gtr/col

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Schifani “Papa a Lampedusa segnale forte, appuntamento epocale per la Sicilia”

Lug 3, 2026
IN EVIDENZA

Arcivescovo Agrigento “Papa a Lampedusa messaggio anche contro la remigrazione”

Lug 3, 2026
IN EVIDENZA

“Non è caldo, è crisi climatica”, l’allarme di Legambiente

Lug 3, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Schifani “Papa a Lampedusa segnale forte, appuntamento epocale per la Sicilia”

Lug 3, 2026
IN EVIDENZA

Arcivescovo Agrigento “Papa a Lampedusa messaggio anche contro la remigrazione”

Lug 3, 2026
TOP NEWS

Per la Sprint di Silverstone pole di Hamilton davanti ad Antonelli

Lug 3, 2026
TOP NEWS

Sinner piega Brooksby in 3 set e vola agli ottavi a Wimbledon

Lug 3, 2026