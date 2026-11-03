Milano, Sala “Su stadio polemiche inutili che danneggiano il centrosinistra”

MILANO (ITALPRESS) – Rivedere l’operazione stadio e parlare di ristrutturazione del Meazza “credo che rischi di essere un danno per la sinistra”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’inaugurazione di Eicma in Fiera. “La sinistra in certi momenti è meravigliosa perché prima con grande fatica prende le decisioni e arriva all’approvazione in consiglio comunale, un’operazione veramente molto faticosa, anche con lo scopo di fare una cosa giusta e oggettivamente di toglierlo dalla campagna elettorale. Adesso qualcuno lo vuole rimettere, quindi credo che sia una cosa inutile, inutile perché è una decisione è stata presa e se si cominciano a contestare le decisioni del consiglio comunale allora vale tutto” aggiunge il primo cittadino di Milano. “Certamente non fa il gioco della sinistra, io non lo capisco. Il presidente La Russa lancia una provocazione e tutti abboccano. È una roba che veramente non è comprensibile. Detto tutto ciò, i bisogni della città sono altri. Io ho cercato di fare il possibile per soddisfarli. Evidentemente c’è da fare di più, ma concentriamoci su quelli che sono i bisogni dei cittadini che sono in questo momento significativi” conclude.(ITALPRESS)

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