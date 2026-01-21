IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Mattarella “Vicino ad atleti paralimpici per il loro messaggio”

Gen 21, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “C’è molto da fare ancora e lo sguardo è sul futuro, a quello vicino, cioè alle Paralimpiadi. Sarà un appuntamento importante che sarà seguito dai nostri concittadini e da tutto il mondo. Ci vedremo a Verona (per la cerimonia d’apertura, ndr). Sarà un elemento di civiltà, che induce molti ragazzi e ragazze ad impegnarsi nello sport paralimpico, ed è un’esortazione a fare quel che avete fatto voi”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale durante l’incontro con le atlete e gli atleti paralimpici italiani vincitori di medaglie d’oro ai Campionati del Mondo, ai Global Games e alle Deaflympics nel 2025, parlando delle prossime Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Fonte video: Quirinale

