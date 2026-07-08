IN EVIDENZA

Meeting di Rimini, Albano “Da politica ascolto e attenzione a economia sociale”

Di

Lug 8, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Il tema del Meeting ‘L’amor che move il sole e l’altre stelle’ è un movimento che richiede una direzione. La politica può dare questa direzione e lo può dare anche attraverso l’ascolto e l’attenzione ai temi dell’economia sociale. Proprio qualche giorno fa è stato approvato in Consiglio dei Ministri il piano sull’economia sociale per guardare l’economia anche dal punto di vista della centralità della persona, così come il Piano Casa. Ma questa diventa una domanda per ciascuno di noi, soprattutto per chi ha degli delle responsabilità di governo, ossia cosa ci muove e dove andiamo”. Così Lucia Albano, sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in occasione della presentazione della 47ma edizione del Meeting di Rimini.

xb1/mgg/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Meeting di Rimini, Scholz “La visita di Papa Leone lascerà una traccia profonda”

Lug 8, 2026
IN EVIDENZA

L’Italia che Abiteremo by Remind, pubblico e privato sul futuro delle città

Lug 8, 2026
IN EVIDENZA

Tg News – 8/7/2026  

Lug 8, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Meeting di Rimini, Albano “Da politica ascolto e attenzione a economia sociale”

Lug 8, 2026
TOP NEWS

La Cina punta a 190 milioni di visite turistiche in entrata entro il 2030

Lug 8, 2026
TOP NEWS

Kooij vince in volata la 5^ tappa del Tour de France, Traeen resta in giallo

Lug 8, 2026
TOP NEWS

Geopolitica, tecnologie e sicurezza, a Roma la Conferenza di Med-Or

Lug 8, 2026