IN EVIDENZA

Malattie respiratorie, la prevenzione un investimento per la vita

Di

Mar 6, 2026


ROMA (ITALPRESS) – La prevenzione delle malattie respiratorie come investimento lungo tutto l’arco della vita, dall’infanzia all’età adulta fino alla popolazione anziana: è il focus di “Road to Immunity”, l’evento promosso da Sanofi e dedicato al ruolo delle strategie di prevenzione. Due giornate di confronto tra istituzioni, società scientifiche, clinici ed esperti di sanità pubblica a Roma per fare il punto sull’evoluzione dello scenario epidemiologico e sulle nuove soluzioni disponibili, dai vaccini innovativi agli anticorpi monoclonali a lunga durata d’azione.
f07/xi2/fsc/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Salute Magazine – 6/3/2026

Mar 6, 2026
IN EVIDENZA

World Obesity Day, a Milano focus su prevenzione e approccio multidisciplinare

Mar 6, 2026
IN EVIDENZA

Cassuti “Corepla ha aiutato a rinascere con l’Arte”

Mar 6, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Salute Magazine – 6/3/2026

Mar 6, 2026
IN EVIDENZA

World Obesity Day, a Milano focus su prevenzione e approccio multidisciplinare

Mar 6, 2026
IN EVIDENZA

Cassuti “Corepla ha aiutato a rinascere con l’Arte”

Mar 6, 2026
TOP NEWS

Iran, Tajani “Non sottovalutiamo rischio terrorismo e flussi migratori”

Mar 6, 2026