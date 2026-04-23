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Made in Italy e turismo, binomio da 14 miliardi

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Apr 23, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Il Made in Italy genera un impatto economico rilevante sul settore turistico: la spesa complessiva raggiunge i 14 miliardi di euro, di cui 3,3 provengono dal comparto del lusso. Inoltre, costituisce una motivazione di viaggio per oltre il 42% dei turisti stranieri che scelgono l’Italia, secondo i dati dell’Ufficio Statistica del Ministero del Turismo. Al di là dei numeri, però, il Made in Italy ha un valore più profondo. È uno dei principali punti di forza della competitività nazionale. Rappresenta infatti un elemento distintivo della cultura e dell’identità italiana, contribuendo a definire l’immagine del Paese a livello internazionale. Si tratta di un marchio di qualità e prestigio che abbraccia diversi settori – dalla moda all’enogastronomia, dal design all’artigianato – rendendo l’esperienza turistica in Italia unica e difficilmente replicabile altrove. In un panorama globale in cui i viaggiatori cercano sempre più autenticità e qualità, assumono grande importanza le destinazioni italiane con una forte vocazione produttiva. Queste realtà offrono percorsi tematici, come itinerari enogastronomici, tour legati al design o visite a botteghe artigiane, sempre più integrati nell’offerta turistica complessiva. Attualmente, oltre 185.000 imprese artigiane contribuiscono a collegare il Made in Italy al turismo, rappresentando circa il 15% dell’intero settore artigianale.
mgg/gtr

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