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Lavori chiesa Borgo Nuovo a Palermo, Padre Garau “Comunità felice dopo 20 anni”

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Mar 30, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Qua si ritornerà a vivere la normalità di una comunità, finalmente rifaremo i matrimoni, i funerali, i battesimi, le cresime, tutto quello che riguarda la gente che ha diritto di vivere la propria fede in una comunità che diventa casa di vita. L’impegno sociale è in atto tramite le parrocchie e le scuole che stanno progettando insieme. Abbiamo sempre detto che non si può fare soltanto una ristrutturazione materiale senza una ristrutturazione morale e culturale. La comunità dopo vent’anni è felice dopo vent’anni di proposte, di idee, vent’anni di promesse, ma che poi venivano meno. Adesso disperazione, solitudine passano perché finalmente stiamo realizzando quello che nel nostro cuore è stato sempre desiderato”. Così padre Antonio Garau, nel quartiere Borgo Nuovo, a Palermo. dove si è tenuto l’avvio dei lavori di ristrutturazione della chiesa di San Paolo Apostolo, nell’ambito degli interventi di rigenerazione urbana previsti dal “Decreto Caivano”. xd6/vbo/red

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