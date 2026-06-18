Intelligenza artificiale, regole e supervisione umana per governarla

VENEZIA (ITALPRESS) – “Stiamo assistendo a una crescente attenzione da parte dei governi e della politica. all’Italia agli Stati Uniti, con intensità e strumenti diversi, si chiede di rallentare o comunque condizionare l’introduzione dell’IA, soprattutto nei casi ad alto rischio, attraverso test, regole, supervisione umana, misure di sicurezza e valutazioni preventive. Esiste infatti il timore che la situazione possa andare fuori controllo”. A dirlo la professoressa Monica Billio, dell’Università Ca’ Foscari e coordinatrice del centro TranspArEEnS, ospite di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.

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