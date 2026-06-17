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IA, Mattarella “Abbandonare timidezze su azione comune Ue”

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Giu 17, 2026


VENEZIA (ITALPRESS) – “I nostri Paesi devono rafforzare l’ecosistema dell’innovazione e si comprende quindi il valore del memorandum firmato poc’anzi dai presidenti dei tre Cotec. L’Unione Europea deve compiere un salto. Passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete. Le strategie sono state ampiamente discusse. Vanno messe in atto, adesso, le politiche necessarie, con il passaggio dalla, necessaria, produzione di regole alla operatività”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento in occasione del XIX simposio Cotec a Venezia.

sat/gtr
(Fonte video: Quirinale)

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