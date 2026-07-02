Giovannini “Il fair play completa il valore di un campione dello sport”





FIRENZE (ITALPRESS) – “È sicuramente molto emozionante per me essere qui in mezzo a così tanti campioni dello sport: il fair play, secondo me, è una base fondamentale per un atleta. Oltre ai risultati sportivi, è quello che completa e dà il valore intrinseco di un campione nello sport”. Lo ha detto il pattinatore azzurro Andrea Giovannini, fra i premiati della trentesima edizione del Premio internazionale Fair Play Menarini. “Il più bell’esempio di fair play in carriera? Nel mio caso è successo qualche anno fa quando ero ancora un giovane – ha raccontato Giovannini -. Prima di una mass start a un mio avversario si era rotto un laccio della scarpa, era un po’ in crisi perché non riusciva a trovare un laccio di riserva. Mi ricordo che gli prestai il laccio e riuscì a competere in quella gara. Secondo me il vero valore di un atleta viene definito anche da come si comporta nel campo, non solo dai risultati che riesce a portare”.

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