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Gasparri “Servono più investimenti in sicurezza e difesa per proteggere i cittadini”

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Nov 6, 2026


ROMA (ITALPRESS) – «Bisogna far capire che servono risorse per la sicurezza e la difesa del Paese. Le minacce possono andare da un supermercato a un aereo, magari attraverso una falsa mail, ma bisogna controllare, verificare, far alzare in volo gli elicotteri dei Carabinieri e garantire il controllo dell’ordine pubblico nelle città. Bisogna investire di più in sicurezza e difesa, perché non è una spesa per fare le guerre, ma per difendere i cittadini su mille fronti». Lo ha dichiarato il presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato, Maurizio Gasparri, a margine della presentazione del Calendario storico dei Carabinieri 2027.

xc7/sat/azn

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