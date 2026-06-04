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Fisco, Landini “Abbiamo bisogno di una riforma vera”

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Giu 4, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo una Costituzione che dice che la tassazione deve essere progressiva e chi più ha più deve pagare, adesso siamo al paradosso che la tassazione è più alta per il lavoro dipendente e pensionati che sulla rendita”. Cosi il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, a margine della presentazione del libro di Cesare Damiano risponde sulla patrimoniale. “Abbiamo bisogno- prosegue Landini – di una riforma fiscale vera per aumentare gli stipendi e fare gli investimenti, per creare lavoro che ci sia un intervento da fare è un tema che si sta discutendo in tutti i paesi, è una questione di giustizia sociale”.

xb1/col4/mca2

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