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Export, Lollobrigida “Con ICE stiamo facendo un lavoro eccezionale”

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Lug 16, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Insieme all’ICE stiamo facendo un lavoro eccezionale. L’Italia deve garantire una capacità delle nostre imprese di efficientare, di renderle competitive, proteggere il nostro prodotto di qualità perché il Made in Italy non significa solo ‘fatto in Italia’, significa molto di più: buono e bello. Promuoverlo è un elemento sul quale dobbiamo concentrarci e sul quale ICE è vocata sui mercati già presenti, ma anche su quelli che si stanno aprendo”. Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, in occasione della celebrazione del Centenario dell’ICE. “I dati delle nostre missioni segnano dei risultati eccezionali con una crescita non solo della quantità dei nostri prodotti, ma anche del valore che assumono”, aggiunge.

xb1/col4/azn

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