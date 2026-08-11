IN EVIDENZA

Export in crescita dell’1,6% a giugno

Di

Ago 11, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Accelera il commercio estero italiano. A giugno 2026, secondo le stime dell’Istat, le esportazioni sono cresciute dell’1,6% rispetto al mese precedente, mentre le importazioni hanno segnato un aumento dell’1,2%. La crescita dell’export è sostenuta soprattutto dalle vendite verso i Paesi dell’Unione europea, mentre rallentano quelle dirette verso i mercati extra Ue. Il bilancio del secondo trimestre conferma il buon andamento delle esportazioni, aumentate del 2,2% rispetto ai primi tre mesi dell’anno. Più forte, nello stesso periodo, la crescita delle importazioni, salita del 5,4%. Su base annua, a giugno l’export registra un aumento del 9,8% in valore e del 5,1% in volume. Ancora più marcata la crescita delle importazioni, che aumentano del 13,2% in valore e del 2,8% in volume. A trainare le esportazioni sono soprattutto metalli e prodotti in metallo, prodotti petroliferi, mezzi di trasporto e autoveicoli. La crescita riguarda quasi tutti i principali settori, con l’eccezione dei mobili.

gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Dramma nel Parmense, muore per salvare scout 13enne caduto in una scarpata

Ago 11, 2026
IN EVIDENZA

Salgono i prestiti a famiglie e imprese

Ago 11, 2026
IN EVIDENZA

Ferragosto, oltre un miliardo di euro la spesa per le famiglie

Ago 11, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Dramma nel Parmense, muore per salvare scout 13enne caduto in una scarpata

Ago 11, 2026
IN EVIDENZA

Salgono i prestiti a famiglie e imprese

Ago 11, 2026
IN EVIDENZA

Ferragosto, oltre un miliardo di euro la spesa per le famiglie

Ago 11, 2026
IN EVIDENZA

Export in crescita dell’1,6% a giugno

Ago 11, 2026