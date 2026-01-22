Conti pubblici, Salvini “Non possiamo restare bloccati da zero virgola”





BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Noi dobbiamo affrontare una legge di Bilancio che punta su investimenti, sviluppo e futuro e a me dello ‘zero virgola’ in più o in meno interessa zero. Ci sono imprese e un’Italia che sta correndo, solo come Mit a me servono 8 miliardi per pagare lavori già fatti. Non mi interessa commentare lo ‘zero virgola’, i francesi sono oltre il 5%, di cosa stiamo parlando?”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa nello

stand di Fs a InnoTrans 2026.

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