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Cna celebra 80 anni in Sicilia, Costantini “Le nostre aziende stanno soffrendo”

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Ott 21, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – L’evento odierno, rappresenta “un momento di festa, riflessione e ringraziamento per chi ci ha preceduto e consegnato una Cna così forte soprattutto in Sicilia: a livello nazionale abbiamo festeggiato a inizio ottobre con la presidente del Consiglio, mentre a fine novembre avremo il presidente della Repubblica come nostro ospite”. Così, il presidente nazionale di Cna Dario Costantini, a margine dell’Assemblea Regionale Cna Sicilia, che celebra l’ottantesimo anniversario della sua nascita.
“Ovviamente – aggiunge – festeggiare in un momento del genere non è semplice: le nostre aziende stanno soffrendo, anche qui in Sicilia. Questi sono i giorni in cui iniziamo a confrontarci con il governo sulla legge di bilancio: lo faremo in modo determinato, perché il periodo lo richiede”. Sul fronte dell’energia, “non siamo contrari al nucleare, ma certamente non possiamo aspettare 8-10 anni per pagare meno le bollette ed essere più competitivi rispetto alle piccole e medie imprese del resto d’Europa – sottolinea -. Al governo chiederemo di inserire in legge di bilancio un miliardo all’anno, per il 2027 e il 2028, sull’autoproduzione di energia per i piccoli capannoni fino a 200 kW: inoltre, viste le difficoltà legate al contesto internazionale, per far assumere i nostri imprenditori abbiamo bisogno di incentivi. L’altro grande tema è la trasmissione d’impresa: abbiamo una classe imprenditoriale molto avanti con l’età, ma i nostri figli faticano a prendere in mano l’impresa perché è costosa ed è costoso cederla. È difficile fare impresa in un paese dove si impiegano 321 ore all’anno per la burocrazia e dove la tassazione è molto alta: dobbiamo creare strumenti per far sì che i giovani prendano in mano questi patrimoni del saper fare italiano”. xd8/vbo/azn

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