IN EVIDENZA

Cingolani “Progetto Michelangelo Dome per rafforzare difesa aerea dell’Italia”

Di

Nov 27, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Riteniamo questo modello importante per la sicurezza innanzitutto dell’Italia e poi dell’Europa e della Nato”. Così l’Ad di Leonardo, Roberto Cingolani, alla presentazione del “Progetto Michelangelo – The Security Dome” a Roma.
“Con Michelangelo Dome, Leonardo conferma il proprio impegno a sviluppare soluzioni che proteggono cittadini, istituzioni e infrastrutture, unendo tecnologia avanzata, visione sistemica e capacità industriale”, spiega Cingolani.

xi2/sat/mca3

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Mattarella “Non essere neutrali di fronte a ingiustizia e disuguaglianze”

Nov 27, 2025
IN EVIDENZA

Restyling profondo per Stonic: nuova dentro e fuori

Nov 27, 2025
IN EVIDENZA

TIM, infrastrutture più smart e sicure grazie all’integrazione di AI e IOT

Nov 27, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Segretario IMO “Cina ha ruolo importante nella cooperazione marittima globale”

Nov 27, 2025
TOP NEWS

Ambasciatore De Riu “Tra Italia e Kazakistan partenariato strategico totale”

Nov 27, 2025
TOP NEWS

Ambasciatore Sembayev “Rapporti tra Italia e Kazakistan in continua ascesa”

Nov 27, 2025
TOP NEWS

Il Papa ad Ankara “La Turchia sia fattore di stabilità per pace giusta”

Nov 27, 2025