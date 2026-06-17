Cinema & Spettacoli Magazine – 17/6/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– “Il bacio della donna ragno”, un film di Héctor Babenco
– “Arion”, il cult anime torna al cinema dopo 40 anni
– “Ti auguro ogni bene”, un film Tommy Dorfman
– “Vittorio De Sica – La vita in scena”, documentario di Francesco Zippel
mgg/gtr
– “Il bacio della donna ragno”, un film di Héctor Babenco
– “Arion”, il cult anime torna al cinema dopo 40 anni
– “Ti auguro ogni bene”, un film Tommy Dorfman
– “Vittorio De Sica – La vita in scena”, documentario di Francesco Zippel
mgg/gtr