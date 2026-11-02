IN EVIDENZA

Cerimonia di commemorazione dei defunti alla presenza del Capo della Polizia

Di

Nov 2, 2026


ROMA (ITALPRESS) – A Roma, presso la Scuola Superiore di Polizia, si è tenuta la cerimonia di commemorazione dei defunti, alla presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani. Alla celebrazione hanno partecipato il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie, Prefetto Carmine Belfiore; il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza preposto all’attività di coordinamento e pianificazione, Prefetto Giancarlo Di Vincenzo e il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Direttore Centrale della Polizia Criminale, Prefetto Raffaele Grassi; il Capo della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza Prefetto Diego Parente; il Questore di Roma Dirigente Generale Roberto Massucci ed il Direttore della Scuola Superiore di Polizia, Dirigente Generale Mario Viola. La cerimonia ha avuto inizio con l’alzabandiera nel piazzale della Scuola, seguita dalla deposizione di una corona d’alloro presso il Sacrario da parte del Prefetto Pisani. Il Capo della Polizia sul libro d’onore presso il Sacrario ha scritto: “La nostra presenza, qui, oggi, affinché il vostro sacrificio non sia dimenticato ma sia costante esempio per tutti noi”. La messa è stata celebrata dal Cappellano della Scuola Superiore, Don Dario Loi. vbo/gtr
(Fonte video: Polizia di Stato)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Cina, cane robot batte il compagno umano in una gara in salita

Nov 2, 2026
IN EVIDENZA

Cina, le consegne con i droni arrivano in un campus universitario del Guizhou

Nov 2, 2026
IN EVIDENZA

Manovra, ecco le proposte principali

Nov 2, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Cerimonia di commemorazione dei defunti alla presenza del Capo della Polizia

Nov 2, 2026
IN EVIDENZA

Cina, cane robot batte il compagno umano in una gara in salita

Nov 2, 2026
IN EVIDENZA

Cina, le consegne con i droni arrivano in un campus universitario del Guizhou

Nov 2, 2026
TOP NEWS

Webuild, investimenti ferroviari in manovra spingono occupazione e sviluppo

Nov 2, 2026