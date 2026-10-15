IN EVIDENZA

Caravaggio e gli 80 anni della Repubblica, l’Italia si racconta a New York

Di

Ott 15, 2026


NEW YORK (ITALPRESS) – Un Caravaggio mai esposto prima negli Stati Uniti e gli ottant’anni della Repubblica italiana celebrati nel Paese che festeggia il 250° anniversario della propria indipendenza. L‘Istituto Italiano di Cultura di New York ha inaugurato due mostre dedicate a momenti fondamentali dell’identità italiana: “Maria Maddalena in estasi” e “1946: The Birth of the Republic”. A presentarle il direttore dell’Istituto, Claudio Pagliara, insieme al console generale Giuseppe Pastorelli e al vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè.
xo9/mgg/azn (riprese video e interviste di Stefano Vaccara)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Tg Lavoro & Welfare – 15/10/2026

Ott 15, 2026
IN EVIDENZA

Gorno Tempini “Italia stabilmente parte portafogli internazionali per investire”

Ott 15, 2026
IN EVIDENZA

Scuola, Valditara “Non è con le occupazioni che si risolvono i problemi”

Ott 15, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Kallas “Sull’Ucraina l’Ue ha un approccio diverso dagli Usa”

Ott 15, 2026
TOP NEWS

Engineering lancia EngSure, piattaforma agentica per la cybersicurezza

Ott 15, 2026
TOP NEWS

Approda in Calabria il progetto di digital communication di Anas

Ott 15, 2026
TOP NEWS

Malattia di Crohn, torna la campagna “Crohnostorie” di AbbVie

Ott 15, 2026