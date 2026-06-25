Caldarella(Bankitalia) “Nel 2025 in Sicilia crescono occupazione e investimenti”





PALERMO (ITALPRESS) – “L’attività economica in Sicilia nel 2025 è cresciuta dello 0,6%, in misura leggermente superiore rispetto all’Italia, ma con un rallentamento rispetto all’anno precedente. I settori economici non sono cresciuti tutti in modo omogeneo. Si conferma la dinamica positiva delle costruzioni, trainate in particolare dal comparto delle opere pubbliche, che compensa la flessione dell’edilizia privata”. Così la direttrice della sede di Palermo della Banca d’Italia, Milena Caldarella, commentando i dati della relazione che sono stati illustrati durante una conferenza stampa.

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