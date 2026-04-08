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Birra più trasparente: arriva il portale europeo per i consumatori

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Apr 8, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Arriva anche in Italia “Know Your Beer”, una nuova piattaforma digitale pensata per aiutare i consumatori a conoscere davvero la birra che bevono. Il portale permette di consultare in modo semplice e accessibile informazioni su ingredienti, origine, contenuto alcolico, certificazioni e freschezza del prodotto. L’obiettivo è aumentare la trasparenza nel settore brassicolo e favorire scelte più consapevoli da parte dei consumatori. Attraverso la piattaforma è infatti possibile accedere a dati chiari e verificabili che aiutano a comprendere meglio le caratteristiche delle diverse birre presenti sul mercato. “Know Your Beer” si inserisce in un contesto in cui cresce l’attenzione verso la qualità e la tracciabilità dei prodotti alimentari. Rendere più facilmente disponibili queste informazioni significa offrire ai consumatori strumenti utili per orientarsi tra le tante tipologie di birra e conoscere meglio ciò che arriva nel proprio bicchiere. Un passo avanti verso un mercato più trasparente e informato, che punta anche a valorizzare il lavoro dei produttori e in particolare dei birrifici artigianali indipendenti.
mgg/azn

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