IN EVIDENZA

Basi Usa, Crosetto “Nessun governo ha mai messo in discussione gli accordi”

Di

Apr 7, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “L’applicazione degli accordi sull’uso delle basi militari americane in Italia è sempre stata caratterizzata da un’assoluta coerente continuità da oltre 75 anni. In questi anni di storia patria nessun governo di nessun colore politico ha mai disatteso, messo in discussione o anche solo ventilato l’ipotesi di denunciare o non attuare i trattati internazionali e bilaterali tra Italia e Stati Uniti”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso di un’informativa alla Camera sull’uso delle basi militari americane in Italia.
“Né nessun governo ha mai messo in discussione il loro contenuto o la loro portata. Parlo di governi dal più diverso orientamento politico, ideale e culturale”, ha aggiunto Crosetto.

sat/gsl
(Fonte video: Camera dei Deputati)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Si è riattivata la frana di Petacciato in Molise, le immagini

Apr 7, 2026
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Quartiere Cristo: grande Pasquetta al Forte Acqui con più di 2500 persone

Apr 7, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

La premier Meloni: “Il mio impegno contro le mafie cristallino, coerente, duraturo”

Apr 7, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Basi Usa, Crosetto “Nessun governo ha mai messo in discussione gli accordi”

Apr 7, 2026
IN EVIDENZA

Si è riattivata la frana di Petacciato in Molise, le immagini

Apr 7, 2026
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Quartiere Cristo: grande Pasquetta al Forte Acqui con più di 2500 persone

Apr 7, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Tivoli: sequestrati 9 kg di cocaina, 1 arresto

Apr 7, 2026