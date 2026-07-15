Automotive, nuove misure a sostegno della filiera





ROMA (ITALPRESS) – Nuove misure a sostegno della filiera dell’automotive e un appello all’Europa per accelerare la revisione delle regole sulla transizione del settore. È la linea illustrata dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso del tavolo automotive al Mimit. Il nuovo DPCM destina oltre un miliardo e 343 milioni di euro alle piccole e medie imprese della filiera, attraverso accordi per l’innovazione e i nuovi mini contratti di sviluppo, con l’obiettivo di sostenere gli investimenti e rafforzare la competitività del comparto. Sul fronte della domanda, il piano conferma gli interventi per i veicoli commerciali, il retrofit, le infrastrutture di ricarica e introduce il noleggio sociale a lungo termine destinato alle famiglie più fragili. Il Governo punta a superare la stagione degli incentivi all’acquisto di auto prodotte all’estero, sostituendola con una vera politica industriale a sostegno della produzione nazionale. Il ministro ha inoltre rivendicato il ruolo dell’Italia nel promuovere il confronto europeo sulla riforma del settore automotive, ricordando i risultati ottenuti sul rinvio delle sanzioni legate alle emissioni di CO2 e chiedendo ora un’accelerazione sull’applicazione del principio di neutralità tecnologica e sulle misure a favore della produzione europea.

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