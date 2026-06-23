IN EVIDENZA

Anas-Società Italiana Statistica, modello predittivo per la sicurezza stradale

Di

Giu 23, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Rafforzare la cultura del dato, promuovere l’innovazione e sviluppare nuovi strumenti a supporto della sicurezza stradale e della gestione delle infrastrutture. Sono gli obiettivi alla base di un protocollo d’intesa tra Anas e la Società Italiana di Statistica, una collaborazione che ha trovato una concreta applicazione nell’ambito dell’hackathon scientifico “Stats under the Stars – SUS 2026”, che all’Università La Sapienza di Roma ha visto giovani ricercatori e studiosi confrontarsi sullo sviluppo di un modello predittivo teorico in grado di supportare l’analisi dei fenomeni che interessano la rete stradale.
mgg/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Teatro, Miglietta “Regione Puglia rafforza rete europea delle produzioni locali”

Giu 23, 2026
IN EVIDENZA

Scambio elettorale politico-mafioso, arrestato il sindaco di Spadafora

Giu 23, 2026
IN EVIDENZA

Cina, l’acqua dà spettacolo sul Fiume Giallo

Giu 23, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Teatro, Miglietta “Regione Puglia rafforza rete europea delle produzioni locali”

Giu 23, 2026
IN EVIDENZA

Scambio elettorale politico-mafioso, arrestato il sindaco di Spadafora

Giu 23, 2026
IN EVIDENZA

Anas-Società Italiana Statistica, modello predittivo per la sicurezza stradale

Giu 23, 2026
IN EVIDENZA

Cina, l’acqua dà spettacolo sul Fiume Giallo

Giu 23, 2026