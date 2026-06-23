Anas-Società Italiana Statistica, modello predittivo per la sicurezza stradale





ROMA (ITALPRESS) – Rafforzare la cultura del dato, promuovere l’innovazione e sviluppare nuovi strumenti a supporto della sicurezza stradale e della gestione delle infrastrutture. Sono gli obiettivi alla base di un protocollo d’intesa tra Anas e la Società Italiana di Statistica, una collaborazione che ha trovato una concreta applicazione nell’ambito dell’hackathon scientifico “Stats under the Stars – SUS 2026”, che all’Università La Sapienza di Roma ha visto giovani ricercatori e studiosi confrontarsi sullo sviluppo di un modello predittivo teorico in grado di supportare l’analisi dei fenomeni che interessano la rete stradale.

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