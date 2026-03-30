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Amura “L’italian touch è sinonimo di qualità e di tradizione”

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Mar 30, 2026


MANDURIA (TARANTO) (ITALPRESS) – “Le grandi opere d’arte italiane raccontano la nostra cucina, i nostri prodotti, la nostra terra e oggi anche la moda, il design, l’arte, la cultura, il nostro saper fare viene identificato come l’italian touch, cioè quel tocco italiano che contraddistingue i nostri prodotti che sono fatti di qualità, di tecnologia e di una sapienza antica che ha un rapporto molto profondo con le nostre tradizioni, con la nostra cultura e con la nostra identità”. Così Salvatore Amura, amministratore delegato di Valore Italia, a margine del “Forum della Cucina italiana”, l’evento promosso da Bruno Vespa in collaborazione con l’agenzia ICE e organizzato da Comin & Partners presso Masseria Li Reni.

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