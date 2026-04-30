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Agrifood, ambasciatore Cattaneo “In Canada grandi opportunità per l’Italia”

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Apr 30, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Il sistema Italia in Canada è impegnato a rafforzare in modo stabile la presenza sul mercato agroalimentare. I dati estremamente positivi degli ultimi anni confermano la forza delle eccellenze italiane in un contesto caratterizzato da una crescente propensione dei consumatori canadesi verso qualità, stile e modelli di consumo europei. Gli importanti investimenti diretti realizzati negli ultimi anni da aziende italiane, con l’apertura di nuovi stabilimenti produttivi in Canada, delineano prospettive di ulteriore crescita. Siamo in una fase storica molto importante, abbiamo opportunità grandi da cogliere”. Lo ha detto l’ambasciatore italiano in Canada Alessandro Cattaneo, a margine del taglio del nastro della partecipazione italiana a SIAL Canada 2026, uno degli appuntamenti più rilevanti dell’anno per il comparto agroalimentare a livello internazionale.
abr/gsl/

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