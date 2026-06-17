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Africa Atlantica, Console Marocco “Abbiamo una posizione centrale e strategica”

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Giu 17, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – Il Marocco “ha una posizione strategica nell’Atlantico in quanto vettore di cooperazione: esso ha un ruolo strategico di cooperazione attiva, è l’affaccio verso l’Africa e soprattutto verso i paesi del Sahel come avviene ad esempio con il porto di Dakhla. Il Marocco ha una posizione centrale e strategica: fa da ponte tra i paesi del Mediterraneo e quelli dell’Africa, la sua natura ne fa un partner importante di cooperazione”. Lo ha detto la console generale del Marocco Maryem Nassif, al convegno ‘Africa Atlantica: spazio di futuro e vettore di cooperazione euro-africana’, organizzato dal Consolato generale del Regno del
Marocco a Palermo in collaborazione con l’Università Lumsa e con il Lumsa University Africa Center.

pc/azn

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