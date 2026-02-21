IN EVIDENZA

Abodi “Olimpiadi estive in Italia? Sogno da coltivare, ma servono tempi e modi”

Feb 21, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Olimpiadi estive in Italia? E’ un sogno che coltiviamo tutti silenziosamente che adesso piano piano riesce ad emergere, una candidatura è il frutto comunque di un concerto, di una comunione di intenti di tanti soggetti, di un dialogo con il CIO. Se succederà, dovrà essere molto competitiva, vogliamo farlo nei tempi e nei modi giusti”. Lo ha dichiarato Andrea Abodi, ministro per lo Sport e per i Giovani, intervenuto a Casa Italia, a Milano, parlando di un’eventuale candidatura dell’Italia per un’Olimpiade estiva. “Non dobbiamo sprecare nulla di questi risultati – ha aggiunto -, non soltanto delle emozioni, ma dei risultati. In tutte le discipline gli atleti ci hanno mandato dei messaggi di cosa possiamo e dobbiamo fare insieme con tutte le altre istituzioni. Quello che è successo per il padiglione della fiera è soltanto un segnale. La vera eredità dei giochi passa attraverso queste medaglie e comunque l’impegno di questi ragazzi che ci chiedono di dare opportunità a loro e ad altri”.

