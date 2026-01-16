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A Sambuca di Sicilia “Una strada di libri”, Sindaca “Puntiamo sulla cultura”

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Set 16, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Si tratta di un progetto che ci terrà impegnati per tre giorni e coinvolge molte più fasce d’età. Avremo appuntamenti interessanti per gli adulti, ma verranno coinvolti anche bambini e ragazzi con letture specifiche per loro. Abbiamo puntato moltissimo sulla cultura, riteniamo che ci siano iniziative che servono solo a riempire un calendario e altre che contribuiscono a costruire l’identità di un luogo: la nostra iniziativa va proprio in quest’ultima direzione”. Così la sindaca di Sambuca di Sicilia, Giovanna Casà, a Palermo, a margine della presentazione di “Una strada di libri”, manifestazione che promuove l’importanza del ruolo del libro a tutte le età e in tutti i contesti sociali. La kermesse, promossa da Unitre Sambuca e Strada degli scrittori, coinvolgerà diversi luoghi del Comune dell’Agrigentino nel week end. xd8/vbo/azn

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