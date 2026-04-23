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25 Aprile, Mattarella “Ribadiamo l’impegno dell’Italia per la pace”

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Apr 23, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Nel ricordare il sacrificio di quanti hanno combattuto per restituirci la libertà, ribadiamo l’impegno della Repubblica Italiana a favore della pace, del rispetto dei diritti umani e della costruzione di società nazionali e internazionali più giuste e solidali. Con questi sentimenti, rinnovo a tutti voi il saluto più cordiale e il ringraziamento più intenso per il prezioso contributo che continuate a offrire al Paese. Viva la Liberazione, Viva la Repubblica”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale gli esponenti delle
Associazioni Combattentistiche e d’Arma nella ricorrenza dell’81° Anniversario della Liberazione.

sat/gsl
(Fonte video: Quirinale)

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