Cosenza, un dirigente di Polizia: “Non collegati i rapitori alla famiglia della bimba rapita”

COSENZA (ITALPRESS) – “Le indagini proseguono per verificare se tutto questo era finalizzato a prelevare questa bambina o altri, ma non emergono collegamenti tra gli autori, che sono stati arrestati e la famiglia della bambina rapita. Inoltre, proseguono le indagini per appurare eventuali deficienze nella cura e nella custodia della bambina ricoverata, e come sia stato possibile che una coppia di persone che non avevano titolo si siano introdotte e fossero riuscite a superare le normali procedure di controllo”. Lo ha dichiarato Gabriele Presti, dirigente della Polizia di Stato, sul caso della bimba rapita presso la clinica “Sacro Cuore” di Cosenza.

(Fonte video: Polizia di Stato)

