Affitti in nero a Grosseto, scoperta evasione fiscale di 500.000 euro

GROSSETO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Grosseto ha individuato oltre 10 soggetti, tra privati ed imprenditori, che hanno nascosto al fisco più di 500 mila euro di redditi da locazione: si va da piccoli appartamenti in collina a prestigiose ville in località esclusive che rendono migliaia di euro a settimana. Sono state inoltre contestate violazioni di varia natura come il mancato pagamento del canone TV speciale, la mancata iscrizione al portale turistico regionale, l’omessa comunicazione delle persone alloggiate all’organo di Pubblica Sicurezza e il mancato pagamento di tributi locali.

gtr/pc/