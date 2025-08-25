Attualità IN EVIDENZA Politica

Zelensky: “Nel fine settimana incontro tra delegazioni USA e Ucraina”

Di

Ago 25, 2025

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Nel fine settimana l’Ucraina terrà una serie di incontri con i partner americani per discutere la possibilità di futuri colloqui di pace tra l’Ucraina e la Russia. Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo l’incontro a Kiev con il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre: “Oggi ci sarà un incontro con Keith Kellogg per proseguire su questo argomento, nell’ambito dei preparativi per un futuro incontro con la delegazione russa”.
“Sono grato per questa visita e per questo sostegno. Significa molto per noi. L’Ucraina apprezzerà sempre il sincero impegno della Norvegia nei confronti del nostro Stato”, ha aggiunto il presidente ucraino rivolgendosi al premier norvegese. Durante l’incontro si è discusso delle esigenze di difesa, del sostegno alle sanzioni, della cooperazione energetica, del lavoro all’interno della Coalizione per il ritorno dei bambini ucraini, delle prospettive diplomatiche e del coordinamento con i partner sulle garanzie di sicurezza.

– foto: Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Catania: traffico di auto rubate, 1 arresto e 1 denuncia nel Catanese

Ago 25, 2025
Attualità Cronaca

Foggia: scoperto un mercato illecito di auto rubate, 11 arresti

Ago 25, 2025
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Carcere di Vercelli: trovati droga e cellulari nelle celle

Ago 25, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità IN EVIDENZA Politica

Zelensky: “Nel fine settimana incontro tra delegazioni USA e Ucraina”

Ago 25, 2025
Sport

Mondiali di canoa a Milano, 4 argenti per l’Italia

Ago 25, 2025
Attualità Cronaca Video

Catania: traffico di auto rubate, 1 arresto e 1 denuncia nel Catanese

Ago 25, 2025
Attualità Cronaca

Foggia: scoperto un mercato illecito di auto rubate, 11 arresti

Ago 25, 2025