Viterbo, maltrattamenti e violenze sessuali su ospiti di una RSA

VITERBO (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Montefiascone ed il Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Viterbo hanno dato esecuzione a sei ordinanze di applicazione di misure cautelari (3 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 3 ordinanze di sospensione dall’esercizio delle funzioni), emesse dal Gip di Viterbo nei confronti di altrettanti soggetti, operatori socio-sanitari di una casa di riposo per anziani di Latera, gravemente indiziati di maltrattamenti ai danni degli anziani ospiti della struttura e, in un caso, di violenza sessuale ai danni di un’anziana donna.(ITALPRESS)

trl/gsl